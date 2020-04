Stiri pe aceeasi tema

- Zi de zi, Poliția Romana trimite informari privind miile de amenzi aplicate cetațenilor care nu se conformeaza prevederilor legii. Insa, nu toate amenzile sunt aplicate in litera și spiritul legii, și, ca sa creasca numarul de amenzi aplicate, unii polițiști fac exces de zel. S-a intamplat zilele…

- Dupa prima zi de depunere a cererilor, mii de salariați din Iași sunt in șomaj tehnic. Angajatorii afectați de criza coronavirusului s-au grabit sa depuna online dosarele la AJOFM Iași, iar cererile se depun in continuare. Autoritațile se așteapta la un numar ridicat de persoane care solicita indemnizația…

- Retailerul alimentar Profi a anuntat ca poarta discutii cu mai multi retaileri nealimentari pentru a prelua o parte din salariatii pe care acestia ii disponibilizeaza sau ii trimit in somaj tehnic.

- Internarile pentru operatii si investigatii medicale sunt suspendate pentru 14 zile incepand de marti, iar in termen de 48 de ore vor fi externati toti pacientii care nu sunt urgente si nu necesita obligatoriu ingrijiri medicale, conform deciziei avizate de ministrul de Interne Marcel Vela.

- Companiile care și-au intrerupt activitatea sau demonstreaza ca le-a scazut cifra de afaceri cu cel putin 25% vor putea cere statului sa le deconteze cheltuielile de șomaj tehnic pentru angajații trimiși acasa. Guvernul va acoperi maximum 75 la suta din salariul mediu brut pe economie.

- Aproape toate companiile care activeaza in industria din Romania (98%) au implementat, in aceasta perioada, ca principala masura de combatere a epidemiei COVID-19, modul de lucru de acasa, arata rezultatele unui sondaj realizat de Asociatia Business Service Leaders in Romania (ABSL), publicate miercuri.…

- Munca la distanța in contextul extinderii coronavirusului. Ce masuri pot lua angajatorii și ce obligații au angajații care lucreaza de acasa In contextul creșterii numarului de cazuri de infectare cu noul virus Covid-19 pe teritoriul Romaniei, companiile trebuie sa ia o serie de masuri pentru protejarea…

- Societatea comerciala ADP Sector 4 si-a suspendat activitatea, iar angajatii au fost trimisi acasa dupa ce un angajat al firmei a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Sotia barbatului, care are biroul in sediul central al ADP sector 4, a intrat in contact cu 120 de angajati. Nora barbatului lucreaza…