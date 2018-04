Salvamontiştii avertizează: Temperaturile ridicate din această perioadă favorizează producerea avalanşelor Salvamontistii din Gorj au transmis un avertisment pentru cei care aleg traseele montane din zona inalta a masivelor Parang, Valcan si Godeanu. "Abordati cu responsabilitate traseele montane din zona inalta a masivelor Parang, Valcan si Godeanu, mai ales in zonele in care exista acumulari mari de zapada si cornise. Temperaturile ridicate din aceasta perioada favorizeaza producerea avalanselor", au transmis salvamontistii. Acestia au anuntat ca echipele de patrulare au indentificat foarte multe avalanse pornite si zone cu mari acumulari de zapada. La randul lor, salvamontistii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

