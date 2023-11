Stiri pe aceeasi tema

- A nins in ultimele ore la munte, iar temperaturile au ajuns la 0° Celsius. In conditiile in care la altitudini mari este ceata, iar marcajele turistice sunt in unele zone cu greu vizibile, fiind acoperite de zapada, salvamontistii le recomanda turistilor prudenta atunci cand aleg traseele pe care urca…

- In zonele montane, iarna este la ea acasa, a inceput deja sa se aseze un strat subtire de zapada. In statiunea Ranca, din Gorj, a nins toata noaptea, iar circulatia e deja anevoioasa. Ca sa nu mai fie luate prin surprindere de iarna, autoritatile din Brasov s-au mobilizat deja. Directia Regionala de…

- Au aparut primii fulgi de nea pe Varful Postavaru din Poiana Brașov. Primele imaginii cu peisajul de iarna au facut inconjurul internetului. Ușor-ușor, iarna incepe sa-și faca simțita prezența, in special la munte, acolo unde a nins. Temperaturile scazute din ultima perioada au favorizat apariția primilor…

- Iarna se apropie și meteorologii anunța deja cand ne vom bucura de prima zapada. Saptamana aceasta, vremea va ramane calda. O ușoara scadere se va putea observa joi, insa temperaturile vor crește din nou incepand de vineri. „Pentru zilele urmatoare se preconizeaza in continuare vreme anormal de calda.…

- La mijloc de octombrie, iarna și-a intrat in dreptul pe masivul Rarau, acolo unde stratul de zapada depașește deja zece centimetri. Luni dimineața au fost inregistrate ninsori abundente, astfel incat intregul peisaj montan s-a transformat complet in doar cateva ore. Daca in zonele joase, la podiș ...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 9 octombrie - 6 noiembrie 2023. Potrivit specialiștilor, intervalul incepe cu valori modeste in termometre, cu vant și primii fulgi de zapada la munte, insa, de miercuri, revine vara cu temperaturi…

- 153 de turiști au fost salvați de pe munte in minivacanța de Sfanta Maria. Salvamontiștii fac apel la turiști sa se echipeze adecvat atunci cand intenționeaza sa urce pe munte. Doar in minivacanța de Sfanta Maria, la nivel național, 153 de persoane au avut nevoie de ajutor din partea salvatorilor montani.…