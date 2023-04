Stiri pe aceeasi tema

- Un salon de infrumusețare unde se injecta in buze acid hialuronic a fost amendat de DSP Alba cu 40.000 de lei pentru lipsa autorizație sanitara de funcționare.Inspectorii DSP s-au autosesizat dupa ce au vazut mai multe reclame pe Facebook.Potrivit DSP Alba, in urma aparației in mediile…

- Salon din Alba Iulia unde se injecta in buze acid hialuronic, amendat de DSP. Autosesizare dupa reclame aparute pe Facebook Un salon de infrumusețare unde se injecta in buze acid hialuronic a fost amendat de DSP Alba cu 40.000 de lei, deoarece nu avea autorizație sanitara de funcționare. Inspectorii…

- Știi deja ca nu e bine sa consumi social media in exces, insa știi și de ce? O parte dintre motive sunt explicate de acest studiu recent, realizat in Canada. Se pare ca pauza de la rețelele sociale ajuta la (re)construirea imaginii și increderii de sine, precum și la diminuarea simptomelor de depresie…

- VIDEO: INCIDENTUL de la Casa de Pensii Alba. Barbat amendat dupa ce a pulverizat cu un spray lacrimogen in instituție Un barbat de 43 de ani din Alba Iulia este vinovat pentru incidentul din interiorul Casei de Pensii din Alba Iulia, unde 30 de persoane au fost evecuate joi, 16 martie. Potrivit reprezentanților…

- Susținator al cauzei Ucrainei din prima zi a invaziei rusești, Mihai Șora, care s-a stins sambata, la 106 ani, a postat zeci de mesaje pro-Kiev pe Facebook – fotografii graitoare ori desene proprii, texte emoționale sau acuzatoare. In ziua dinaintea morții, o inima galben-albastra desenate de mainile…

- In data de 23.02.2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud – Directia Regionala Vamala București au efectuat controlul fizic asupra marfurilor aflate in doua containere sosite din China, aparținand unor societați comerciale cu sediul in Republica Moldova, respectiv…

- Majorarea tarifelor pentru serviciile de la Cimitirul din Alba Iulia, din nou pe masa consilierilor locali: Cat va costa sapatul unei gropi Majorarea tarifelor pentru serviciile de la Cimitirul din Alba Iulia, din nou pe masa consilierilor locali: Cat va costa sapatul unei gropi Pe masa consilierilor…

- Situație incerta la Guvern. De joi, 9 februarie, canalele de Telegram și bloggerii din Moldova anunța ca premierul Natalia Gavrilița ar urma sa demisioneze. Autorii postarilor citeaza surse din interiorul Guvernului. Pe de alta parte, ședința de joi a cabinetului de miniștri a fost anulata, fara a anunța…