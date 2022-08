Stiri pe aceeasi tema

- Salman Rushdie, autorul ale carui scrieri au dus la amenințari cu moartea din partea Iranului in anii 1980, a fost atacat, vineri, in timp ce se pregatea sa țina o conferința in vestul New York-ului. UPDATE Scriitorul a fost injunghiat in gat. A fost transportat cu un elicopter la un spital local, a…

- Clipe ingrozitoare pentru Salman Rushdie. Scriitorul de 75 de ani a fost atacat la un eveniment din orașul american New York, iar agresorii l-ar fi injunghiat fara mila. Acesta a primit multe amenintari cu moartea dupa ce a scris volumul „Versetele satanice”. Conform celor de la BBC, politia statului…

- Scriitorul Salman Rushdie, 75 de ani, care a primit multe amenintari cu moartea dupa ce a scris „Versetele satanice", a fost atacat pe scena din statul New York, scrie BBC. Politia din New York a precizat ca autorul ar fi fost injunghiat in zona gatului. Politia statului New York a anuntat ca Salman…

- Salman Rushdie, autorul ale carui scrieri au dus la amenințari cu moartea din partea Iranului in anii 1980, a fost atacat și se pare ca a fost și injunghiat, vineri, in timp ce se pregatea sa țina o conferința in vestul New York-ului, potrivit Bloomberg.

- Scriitorul britanic Salman Rushdie,in varsta de 75 de ani, autor ale carui scrieri i-au adus amenintari cu moartea din partea Iranului in anii 1980, a fost atacat vineri, cand se pregatea sa tina o prelegere la un eveniment in New York, transmite AP, preluata de Bloomberg.

- Autorul Salman Rushdie, vizat de amenințari cu moartea din partea Iranului dupa ce a scris ”Versetele satanice”, a fost atacat pe o scena din statul New York, relateaza Associated Press . Martorii au povestit ca au vazut un barbat alergand spre scena și lovindu-l cu pumnii sau injunghiandu-l pe Rushdie.…

- Isarescu a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa, daca, in cazul scumpirilor, se poate sa fie mai rau decat este in prezent. “Da, exista mai rau de atat, sa nu se indeplineasca aceasta prognoza. Bineinteles ca exista. (…) Romania a avut si inflatie de 200 – 300%, deci mai rau poate sa fie,…

- Guvernul SUA incurajeaza in mod discret companiile agricole și de transport maritim sa cumpere și sa transporte mai multe ingrașaminte din Rusia, deoarece temerile legate de sancțiuni au dus la o scadere brusca a livrarilor, alimentand spirala costurilor mondiale ale alimentelor. Efortul face parte…