Salman Rushdie a fost deconectat de la ventilator și poate vorbi – BBC Salman Rushdie e in continuare spitalizat cu rani grave, dupa ce a fost injunghiat pe o scena din New York, dar scriitorul a fost scos de pe ventilator și poate sa vorbeasca, informeaza BBC și Reuters . Autorul de origine indiana a fost operat de urgența vineri, dupa ce a fost injunghiat in gat si in abdomen la un centru cultural, in statul american New York, de catre un tanar. Operația a durat doua ore, iar Rushdie a fost conectat la ventilator și nu putea vorbi, a anunțat agentul sau, Andrew Wylie. De asemenea, agentul sau a spus ca ”Salman iși va pierde probabil un ochi”, și a suferit leziuni… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

