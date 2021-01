Salma Hayek demonstreaza inca o data ca varsta este un numar. Actrița arata divin la 54 de ani, iar de curand a postat doua fotografii in care apare imbracata in costum de baie. Vedeta incearca sa fie Zen și continua sa-și traiasca viața in 2021 in cel mai bun mod,... The post Salma Hayek, ravașitoare la 54 de ani. S-a pozat din nou in costum de baie appeared first on Tabu .