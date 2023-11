”Salinate de Turda”, un nou produs românesc recunoscut și înregistrat la nivel european ”Salinate de Turda” este cel de-al treisprezecelea produs romanesc recunoscut și inregistrat la nivel european, anunța Ministerul Agriculturii. Astfel, „Salinate de Turda – IGP” se alatura celor 12 produse romanești recunoscute și inregistrate la nivel european: Magiun de prune de Topoloveni (Indicație Geografica Protejata), Salam de Sibiu (Indicație Geografica Protejata), Novac afumat din Țara Barsei (Indicație Geografica Protejata), Scrumbie afumata de Dunare (Indicație Geografica Protejata), Telemea de Sibiu (Indicație Geografica Protejata), Carnați de Pleșcoi (Indicație Geografica Protejata), Cașcaval… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Produsul romanesc din carne de porc afumata „Salinate de Turda” a primit aprobarea Comisiei Europene pentru a deveni produs cu indicație geografica protejata (IGP). Comisia Europeana in Romania a anunțat ca produsul se adauga in „meniul” produselor romanești protejate in Uniunea Europeana, format din…

- „Salinate de Turda – IGP” se alatura celor 12 produse romanesti recunoscute si inregistrate la nivel european, informeaza Ministerul Agriculturii. In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene s-a publicat astazi, 3 noiembrie 2023, Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2023/2452 al Comisiei din 26 octombrie…

- „Salinate de Turda -IGP” este preparat de carne, fiind un produs afumat si uscat, obtinut prin procesul de sarare umeda cu saramura naturala (numita popular in zona „maratoare” sau „muratoare”), in amestec cu mixul de condimente, zaharuri si culturi lactice, timp de 5-7 zile, afumat cu lemn de esenta…

- Comisia Europeana a aprobat inscrierea produsului „ Salinate de Turda ” in registrul produselor care beneficiaza de Indicatie Geografica Protejata (IGP), acesta fiind cel de-al treisprezecelea produs romanesc recunoscut si inregistrat la nivel european. „In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene s-a publicat…

