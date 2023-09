Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Societatii de Transport Bucuresti (STB), Adrian Crit, a anunțat ca a fost notificat de sindicalisti privind inceperea conflictului colectiv de munca, acestia amenintand cu greva generala, in cazul in care nu sunt majorate salariile. Adrian Crit a declarat, la RFI, ca revendicarile sindicatelor…

- Directorul STB, Adrian Criț, a declarat marți, 5 septembrie, la RFI, ca a primit o notificare din partea sindicaliștilor, care amenința cu greva generala daca nu primesc salarii mai mari, deși un șofer de autobuz caștiga peste 1.000 de euro lunar, in mana.„Solicitarile lor trebuie sa țina seama de bugetul…

- Circulația tramvaielor liniei 41 din București a fost blocata vineri dimineața pe strada Turda, la Pasaj Grant, din cauza unei defecțiuni in rețeaua de alimentare, anunța Societatea de Transport București (STB) pe Twitter. Potrivit comunicatului publicat in jurul orei 7:00, situația nu s-a remediat,…

- Ploaia torențiala care s-a abatut, seara trecuta, asupra Capitalei a inundat strazi și a dat mari batai de cap celor care au avut drum prin oraș, dupa episodul de vreme rea ce a urmat unei zile cu temperaturi ridicate. Un șofer al Societatii de Transport Bucuresti a avut ceva de furca de pe urma ploii,…

- Daniel Stanciu, directorul executiv al lui FC Argeș, a fost prezent joi la conferința de prezentare a noului antrenor al alb-violeților, Alexandru Pelici. Oficialul n-a fost scutit de unele intrebari privind salariul pe care-l incaseaza la Pitești, dar și despre atribuțiile care-i intra in fișa postului,…

- Castigul salarial mediu net pe economie a fost de 4.564 de lei in aprilie 2023, in crestere cu 10 lei (+0,2%) fata de luna martie, valorile cele mai mari inregistrandu-se in activitati de servicii in tehnologia informatiei, inclusiv activitati de servicii informatice (10.720 lei), iar cele mai mici…

- Castigul salarial mediu net pe economie a fost de 4.564 de lei in aprilie 2023, in crestere cu 10 lei (+0,2%) fata de luna martie, valorile cele mai mari inregistrandu-se in activitati de servicii in tehnologia informatiei, inclusiv activitati de servicii informatice (10.720 lei), iar cele mai mici…

- Peste 40% din totalul aplicarilor pentru un loc de munca au fost catre oferte care afiseaza salariul, in ultimul trimestru al acestui an, arata datele centralizate de o platforma de recrutare online. Conform unui sondaj BestJobs, candidatii