Salariul minim se schimbă după modelul UE. Cum se va calcula și la ce valoare ar putea ajunge în România "Conditiile echitabile de munca sunt centrul unei economii de piata functionale. Cetatenii se asteapta ca Uniunea Europeana sa le ofere niveluri ridicate de bunastare, in timp ce economia se indreapta catre modele de crestere mai ecologice si mai digitalizate. Veniturile adecvate sunt esentiale pentru asigurarea conditiilor de munca echitabile si a nivelului de trai decent pentru angajatii europeni. Pentru a raspunde acestei provocari, la nivelul Uniunii Europene (UE), vor avea loc in perioada urmatoare discutii intre Comisia Europeana (CE), mediul de afaceri si sindicate pentru a introduce… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii platiți cu salariul minim pe economie vor putea avea in viitor salarii mai mari. Un plan care prevede introducerea unui salariu minim la nivel european este deja in derulare.Potrivit Mihaelei Mitroi, partener Asistenta Fiscala si Juridica EY Romania, perioada de consultare pentru introducerea…

- Topul salariilor minime din Europa. Deși a avut cea mai mare rata de creștere in ultimul deceniu, in Romania se caștiga al treilea cel mai mic salariu minim din UE Peste doua treimi din statele UE aveau, la 1 ianuarie 2020, un salariu minim pe economie, care in general avea o valoare mai mica de 600…

- Tarile UE trebuie sa ajunga la un acord rapid cu privire la urmatorul buget al blocului, dupa pierderea Marii Britanii si a contributiei sale financiare ridicate, au convenit 15 state membre sâmbata, în Portugalia. Grupul "Prietenii Coeziunii" format din 17 tari estice si mediteraneene,…

- Reunite la Beja, in Portugalia, 15 tari din Europa de Sud, Centrala si de Est au afirmat sambata, la Summitul Grupului ‘Prietenii Coeziunii’, nevoia de a se ajunge rapid la un acord asupra viitorului buget european dupa Brexit, relateaza AFP. Bulgaria, Cehia, Cipru, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania,…

- PwC Paying Taxes: Romania a urcat 17 pozitii in clasamentul global, dupa transferul contribuțiilor de la angajator la angajat. Analiștii atrag atenția ca masura este una artificiala Romania a urcat 17 pozitii in clasamentul global PwC Paying Taxes 2020, parte a raportului Doing Business al Bancii Mondiale,…

- Romania a urcat 17 pozitii in clasamentul global PwC Paying Taxes 2020, parte a raportului Doing Business al Bancii Mondiale, si se situeaza in acest an pe locul 32 dupa ce, in 2018, tara a ocupat pozitia 49. "Romania devanseaza, in acest an, alte tari din Europa Centrala si de Est, precum Cehia (locul…

- România a urcat, în acest an, pe poziția 32, de la 49, în clasamentul global PwC Paying Taxes 2020, parte a raportului Doing Business al Bancii Mondiale, se arata într-un comunicat de presa al PwC România. "Țara noastra devanseaza, în acest an, alte țari…

- Cele mai mici preturi la gaze in prima jumatate a anului 2019 au fost inregistrate in Romania si Ungaria (3,5 euro pe 100 kWh), potrivit unui raport Eurostat preluat de mediafax.La polul opus au fost Suedia cu 11,8 euro la 100 kWh, Olanda, (9,2 euro) si Danemarca (8,6 euro). In primul…