Stiri pe aceeasi tema

- Salariul mediu net in Romania a crescut cu aproape 15%, din septembrie anul trecut pana in aceeași luna din acest an. Angajații care lucreaza in domeniul tehnologiei pot spune ca sunt bine platiți, cu peste 10.000 de lei. La polul opus, sunt cei din hoteluri și restaurante, cu puțin peste 2.000 de lei.…

- Castigul salarial mediu net in luna septembrie 2023 a fost 4.593 lei, in crestere cu 62 lei (+1,4%) fata de luna precedenta, iar valorile cele mai mari s-au inregistrat in fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului (11.450 lei), potrivit datelor publicate ieri…

- Castigul salarial mediu net a crescut in luna septembrie cu 62 de lei (+1,4%), la 4.593 de lei, fata de luna august 2023, iar fata de septembrie 2022 cresterea a fost de 14,7%, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu…

- Castigul salarial mediu net a crescut in luna septembrie cu 62 lei (+1,4%), la 4.593 lei, fata de luna august 2023, iar fata de septembrie 2022 cresterea a fost de 14,7%, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net…

- Institutul National de Statistica a spus cat a fost salariul mediu net in anul 2022, dar a venit și cu date statistice care arata in ce domeniu s-a caștigat mai bine, dar și ce diferența a fost intre veniturile femeilor și cele ale barbaților. Vedeți in randurile de mai jos și in ce orașe s-au inregistrat…

- Castigul salarial mediu brut a fost de 7.258 de lei in august 2023, cu 59 de lei (0,8%) mai mic decat in luna precedenta, iar cel net s-a situat la 4.531 de lei, in scadere cu 34 lei (0,7%), potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), date joi publicitatii și preluate de Agerpres. Valorile…

- Castigul salarial mediu brut lunar inregistrat la nivelul economiei nationale in anul 2022 a fost 6.126 lei, cu 10,7% (+591 lei) mai mare fata de anul precedent, iar castigul salarial mediu net lunar a fost 3.801 lei, in crestere cu 11,3% (+385 lei) comparativ cu anul precedent, arata datele Institutului…

- Institutul Național de Statistica a publicat o statistica din care reiese ca, in anul 2022, castigul salarial mediu brut lunar inregistrat la nivelul economiei nationale a fost 6.126 lei, cu 10,7% (+591 lei) mai mare fata de anul precedent, iar cel net de 3.801 lei, in crestere cu 11,3% (+385 lei) comparativ…