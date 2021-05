Salariul lunar al unui casier din magazinele Profi

Stiri pe aceeasi tema

- Lanțurile de supermarket-uri Profi sunt cunoscute pentru prețurile sale mici. La inceputul acestui an a deschis 31 de magazine noi. Demersul face parte dintr-un obiectiv pe tot anul de 250 de magazine. Profi a reușit sa deschida in 2021 15 unitați in ianuarie și 16 in februarie. Lanțul de supermarketuri…

- Industria ospitaliera sugereaza ca Guvernul ar trebui sa le plateasca despagubiri „ca diferenta de cifra de afaceri” (sume enorme daca tinem cont de lipsa activitatii timp de 1 an si de faptul ca solicitarea s-ar putea raporta la veniturile din 2019) si „zero taxe pe salariul minim”.

- In 2020, compania a realizat o cifra de afaceri neta de 125,25 milioane lei si un profit net de 22,53 milioane lei. “Dupa un an 2020 marcat de pandemie si de masurile restrictive adoptate in acest context, in care totusi Cemacon a reusit o performanta comerciala si financiara buna, mai ales in a doua…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut in primele doua ale anului in curs, fata de perioada 1 ianuarie - 29 februarie 2020, ca serie bruta cu 1,5%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate…

- Profi este unul dintre lanțurile de magazine cele mai cunoscute din Romania. Cu magazine in toate orașele, lanțul are peste 16.000 de angajați in toata țara și continua sa faca angajari, de aceea multa lume se intreaba ce salarii sunt la Profi și care sunt condițiile de munca. Potrivit site-ului oficial…

- Piața de factoring a atins nivelul de 5 miliarde de euro in 2020, aproximativ același ca anul precedent, cu o ușoara creștere. Avand in vedere contextul economic cu totul extraordinar al anului, Asociația Romana de Factoring considera rezultatul unul pozitiv, peste aștepari. Din punct de vedere…

- dEpurtat.ro, cel mai mare magazin online dedicat exclusiv incaltamintei de dama, a incheiat 2020 cu o cifra de afaceri de 4,2 milioane de euro, inregistrand cresteri de 15% in veniturile provenite din vanzarile online. Conform unui comunicat remis, joi, AGERPRES, pentru 2021, compania vizeaza…

- Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor in termeni nominali a crescut anul trecut fata de anul 2019 ca serie bruta cu 4,2%, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, remis, joi, AGERPRES. Aceasta datorita cresterilor inregistrate de cifra…