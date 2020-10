Stiri pe aceeasi tema

- „Unii directori vor zbura din prima, cum e seful Directiei Juridice, Iordache, care are vreo 20 de ani de cand e in primarie, si Stefan Dumitrascu, arhitectul-sef. Legea Administratiei Publice spune ca trebuie sa faci o comisie care evalueaza performanta acestor oameni si dispune sanctiuni. Daca vorbim…

- Noul primar general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat deja intr-o intervenție TV cine vor fi cei dați afara din Primaria Capitalei. „Unii directori vor zbura din prima. Cum e seful Directiei Juridice, Adrian Iordache, care are vreo 20 de ani de cand e in primarie. Și Stefan Dumitrascu, arhitectul-șef.…

- Nicușor Dan, candidat independent susținut de PNL și USR PLUS la Primaria Capitalei a caștigat alegerile locale, cel puțin asta rezulta din rezultatele parțiale ale BEC. Dan a anunțat cine sunt cei are vor fi concediați din Primaria Capitalei. Nicușor Dan a spus ca il va concedia pe Ștefan Dumitrescu,…

- Candidatul USR-PLUS si PNL pentru Primaria Capitalei a sustinut joi, 17 septembrie, o conferinta de presa, alaturi de liderul PNL Bucuresti, Violeta Alexandru si liderul PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu. Candidatul Dreptei a adus la sediul PSD o plansa in care prezinta "caracatita Firea-Pandele" bazata…

- "Exista doi candidati care au sanse, Gabriela Firea si cu mine. Daca un bucurestean vrea sa scape de Gabriela Firea, trebuie sa ma voteze pe mine. Acum suntem in turul 2 de fapt", a declarat Nicusor Dan, la TVR1, miercuri seara. Candidatul a explicat si care este solutia sa pentru companiile…

- Nicușor Dan a fost invitat sa ia cuvantul in cadrul Congresului comun in care se voteaza fuziunea USR si PLUS. Acesta i-a asigurat pe membrii celor doua formatiuni politice ca vor gasi intotdeauna in el „un partener" și le-a transmis sustinatorilor sai ca vor avea principalul rol in campania pentru…

- Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat, marti seara, ca Traian Basescu reprezinta "istoria" si a aratat ca prin candidatura sa la Primaria Capitalei acesta o ajuta pe Gabriela Firea."Traian Basescu reprezinta o bucata din istoria Bucurestiului cu bune si cu rele - reprezinta istoria. Viitorul…