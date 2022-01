Veniturile magistraților vor crește din nou, din februarie, ca urmare a unui ordin de ministru semnat de Catalin Predoiu chiar in penultima zi a anului, pe 30 decembrie, prin care Valoarea Sectoriala de Referinta (VSR), in funcție de care se calculeaza salariul, crește de la 465 de lei la 605 lei. Ministrul se apara susținand […] The post Salariile și pensiile magistraților CRESC din februarie. Ministrul Catalin Predoiu a semnat un ordin in acest sens, “ca sa evitam procese și cheltuieli” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .