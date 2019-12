Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca banii necesari platii integrale a drepturilor salariale ale angajatilor din inspectoratele de munca pot fi alocati din Fondul de rezerva, informeaza Agerpres. „Trebuie sa faceti un calcul, care este necesarul pentru plata integrala a drepturilor salariale…

- "In cursul serii trecute, printr-o adresa a inspectorului sef de la Inspectia Muncii mi s-a adus la cunostinta ca nu mai sunt fonduri in bugetul Inspectiei Muncii, respectiv al inspectoratelor teritoriale de munca, pentru salariile aferente lunii noiembrie. La solicitarea mea de a-mi explica cum…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a afirmat, la inceputul sedintei de Guvern, ca Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de munca nu mai au fonduri pentru plata salariilor aferente lunii noiembrie.

- Guvernul ”va ingheta salariile demnitarilor” Foto gov.ro Guvernul va îngheta indemnizatiile celor care ocupa functii de demnitate publica, pentru ca acestea sa nu mai creasca atunci când este majorat salariul minim pe economie. Anuntul a fost facut de premierul Ludovic Orban,…

- Desfasurare de forte impresionanata in Constanta unde un copil de opt ani a disparut fara urma chiar din fata casei, din localitatea Pecineaga. Polițiștii constanțeni, alaturi de polițiști ai Garzii de Coasta și de jandarmi, ajutați de caini de urma, il cauta pe copil inca de aseara, cand tatal micutului…

- Iașul are in 2018 cei mai proști indicatori din țara dintre cele 14 structuri teritoriale. Anticorupția a murit și a fost ingropata: s-au facut doar 4 rechizitorii intr-un an, la 8 procurori, adica mai puțin de un rechizitoriu de fiecare procuror, in 12 luni, scrie reporteris.ro Toata lumea a fost achitata,…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a anunțat ca liberalii au stabilit o strategie pentru a contracara un eventual boicot al PSD privind calendarul de investire al noului guvern. Președintele PNL a estimat ca audierea in comisiile de specialitate a miniștrilor propuși se va face lunea sau marțea cealalta,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca “insistenta cu care prim-ministrul Viorica Dancila refuza sa solicite acordul Parlamentului pentru un nou Guvern genereaza gravul blocaj in care se adancesc institutiile statului roman”. Premierul Viorica Dancila i-a transmis, vineri, presedintelui Klaus Iohannis…