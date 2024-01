Stiri pe aceeasi tema

- 8.000 de tineri iși finalizeaza studiile, anual, in Romania intr-un domeniu de interes pentru angajatorii straini. Mulți aleg sa plece in strainatate, pentru a caștiga bani frumoși. Oportunitatea pusa la bataie in prezent pentru acești angajați ar putea sa-i determine sa ramana in țara. Se dau peste…

- Meseria de șofer de camion sau de TIR este una dintre cele mai cautate, datorita veniturilor financiare frumoase acordate angajaților, mai ales daca lucreaza in strainatate. Ce salariu are un șofer de TIR, in anul 2024, in Romania poți afla in randurile de mai jos. Sumele puse la bataie de catre angajatori.…

- Procedura de organizare și desfașurare a examenelor medicale obligatorii pentru unele categorii de angajați a fost simplificata. Guvernul a aprobat astazi doua regulamente sanitare in acest sens. {{721484}}Unul dintre regulamente se refera la examenele medicale obligatorii pentru anumite categorii de…

- Sindicatele preseaza Guvernul pe final de an pentru majorari salariale. Angajații direcțiilor de sanatate publica au protestat la Ministerul Sanatații și cer salarii mai mari, așa cum primesc colegii lor din alte instituții.

- Vești bune pentru romani! Valorea tichetelor de masa va crește de la data de 1 ianuarie 2024. O anumita categorie de angajați va incasa mai mulți bani incepand cu anul viitor. Iata despre cine este vorba și ce anunț de ultima ora a facut Guvernul.

- Guvernul nu va mai plati al 13-lea salariu si prima de Craciun, aceasta fiind o noua masura de a strange cureaua.Desigur ca in mediul privat se vor putea acorda, daca nu cumva și patronii se vor lua dupa instituțiile publice.Bugetarii romani nu mai primesc prime de Craciun sau al 13-lea salariu in acest…

- Proiectul de lege care a trecut tacit de Senat iși propune luarea unor masuri de stimulare a natalitații in Romania. Propunerea vizeaza persoanele care au in intreținere trei sau mai mulți copii in varsta de pana la 18 ani, acestora urmand sa le fie acordata o indemnizație lunara neimpozabila și nesupusa…

- Legea salarizarii unitare a angajaților de la stat este aproape gata. Guvernul, alaturi de specialiști din cadrul Bancii Mondiale, lucreaza din greu pentru a o finaliza, astfel incat sa fie adoptata in cel mai scurt timp.