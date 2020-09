Salarii 2020. E oficial, vestea care interesează milioane de români. Anunțul lui Orban desidenții guvernamentali, cel puțin in ultima perioada, ies cu declarații populiste, menite sa credem ca o vom duce mai bine. Ministrul Finanțelor anunța ca stam prost cu bugetul, acum aflam de noi modificari a salariului minim pe economie. E oficial, vestea care intereseaza milioane de romani Salarii mai mari sau inghețate, a fost tema principala […] The post Salarii 2020. E oficial, vestea care intereseaza milioane de romani. Anunțul lui Orban appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile s-au razgandit in privința unei obligații pe care ar fi putut s-o aiba parinții. Ce nu vor mai trebui sa faca aceștia pentru copiii lor in noul an școlar? Autoritațile s-au razgandit! Anunț pentru situația din noul an școlar Monica Anisie a anunțat in urma cu cateva zile faptul ca ar putea…

- Noi facilitați ale serviciului Spațiul Privat Virtual a fost implementat de catre Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Naționala. Anunțul ANAF pentru milioane de romani Prin aceste facilitați se acorda titularului contului SPV posibilitatea de a plati, in numele oricarei alte persoane fizice, impozitele…

- Enel a anunțat vestea cea mare care intereseaza milioane de romani. Companiile E-Distribuție din Romania vor investi, in acest an, 483 de milioane de lei, aproximativ 100 de milioane de euro, in modernizarea rețelei electrice din București, precum și din cele zece județe din țara unde compania iși desfașoara…

- Violeta Alexandru, Ministrul Muncii, a postat pe pagina personala de Facebook un mesaj privitor la digitaizarea mai multor instituții cheie. Aceasta a mai spus ca a fost dificil ca acest mecanism sa funcționeze. O veste care vizeaza milioane de romani ”Un singur drum pentru serviciile Ministerului Muncii!…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu a vorbit in cursul serii de miercuri despre majorarea pensiilor, incepand cu 1 septembrie. Acesta nu vine cu vești imbucuratoare, astfel ca pensionarii nu vor putea primi o majorare de 40%, așa cum li se promisese, ci una de 10%. Cițu le da totuși speranțe varsnicilor,…

- Loteria Romana anunta lansarea unui nou produs, „Loz Norocel“, cu care continua tradiția lozului in plic și prin care se pot castiga premii intre 3 si 50.000 de lei. Loteria Romana, anunț de ultim moment Printr-un mesaj postat pe rețelele sociale, Loteria Romana le face cunoștința jucatorilor cu un…

- Anunțul venit din partea primului om in stat, cu privire la rezultatul celor patru zile și tot atatea nopți de discuții avute de liderii europeni prezenți la recent incheiata reuniune de la Bruxelles, a generat multe reacții in țara. Vestea, primita cu mult entuziasm in tabara liberala, in frunte cu…

- Tema audierii vizeaza "analiza principalelor concluzii ale Raportului de tara al agentiei americane de rating Standard&Poors, respectiv mentinerea ratingului suveran al Romaniei la nivelul BBB, precum si aspecte referitoare la perspectiva negativa generata de scaderea veniturilor bugetare ca…