Salariaţii şi foştii salariaţi vor avea acces la datele lor din Revisal Vom putea sa ne verificam singuri cat și cum platesc angajatorii noștri constribuțiile la stat. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care prevede posibilitatea ca salariatii sau fostii salariati sa aiba acces online la datele proprii din Registrul general de evidenta a salariatilor – Revisal. Actul normativ modifica si completeaza articolul 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, in sensul crearii cadrului legal pentru ca salariati si fostii salariati sa poata accesa online registrul de evidenta a salariatilor cu privire la datele proprii. Potrivit actului normativ, „Registrul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

