- Romania se numara printre cele 8 state membre ale Uniunii Europene in care inflația a continuat sa creasca luna trecuta fața de octombrie, arata datele Eurostat. Indicele a urcat in cazul țarii noastre de la 13,5 la 14,6%, arata statistica europeana, in timp ce Institutul Național de Statistica a anunțat…

- In luna noiembrie, inflația a atins o valoare record, de 16,8%, dupa 15,3% in octombrie. Cel mai mult s-au scumpit marfurile alimentare, nealimentare și serviciile. Dintre marfurile alimentare, cel mai mult au crescut prețurile la faina, malai și paine. Datele au fost publicate de Institutul Național…

- In luna octombrie 2022, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 2,2% fata de luna septembrie 2022. Fața de octombrie 2021, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 41,1%, a anunțat vineri Institutul Național…

- Rata anuala a inflatiei a coborat la 15,32% in luna octombrie, de la 15,88% in septembrie, in conditiile in care preturile marfurilor alimentare au crescut cu 20,58%, cele ale marfurilor nealimentare au fost mai mari cu 14,37%, iar serviciile au fost mai scumpe cu 8,31%, conform datelor publicate vineri…

- Caștigul salarial mediu net din august a fost de 3.933 de lei, in scadere cu 1,1% fața de luna anterioara (luna in care s-au acordat primele de vacanța), respectiv cu 12,8% peste nivelul din august 2021. Cum rata anuala a inflației in luna august a fost de 15,3%, caștigul salarial real din Romania a…

- Veniturile pensionarilor vor fi majorate de la 1 ianuarie 2023 in raport cu rata inflatiei, a anuntat joi premierul Nicolae Ciuca, care a precizat apoi ca rata inflatiei a depasit deja 15%, informeaza Agerpres.„Am discutat acest subiect si, analizand toate datele de inflatie, putem cu totii sa vedem…

- ​Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu (foto), a declarat sambata, ca in anul 2023 pensiile se vor majora, iar creșterea va fi „mai mare decat prevede legea”, potrivit Hotnews. Ministrul nu spune insa și care va fi procentul. ”Cresterea pensiilor a fost anunțata și ramane ultima, sa zic așa, discuție de…

- Potrivit datelor transmise de Institutul Național de Statistica, rata inflației a urcat in septembrie la 15,9%, find cel mai ridicat nivel din ultimii 19 ani. In plus, prețurile de consum au crescut de la o luna la alta: cu 1,3% din august 2022 pana in septembrie 2022.