- Romania va ajunge, azi, la 1.000.000 de persoane vaccinate anti-Covid cu cel puțin doza. Autoritațile așteapta, in aceasta luna, doua milioane și jumatate de seruri. Din 15 martie, se va schimba modalitatea de programare. Potrivit secretarului de stat Andrei Baciu, in momentul in care vor ajunge doze…

- Proiectul ar putea fi amanat cu inca 5 ani peste termenul initial, dupa ce specialistii care au facut masuratori au gasit zacaminte de sare. Autoritatile incearca sa gaseasca solutii. Emil Boc, primarul orașului Cluj-Napoca: „Expertii, in acest moment analizeaza toate solutiile si va pot asigura ca…

- Cei care iși fac conturi false pe rețelele de socializare, cu numele și fotografiile altei persoane, risca pana la 5 ani de inchisoare. Inalta Curte de Casație și Justiție a stabilit ca deschiderea unui cont pe rețelele de socializare cu datele altei persoane se considera fals informatic, infracțiune…

- Azi, 15 februarie, incepe in Romania vaccinarea cu serul AstraZeneca. 9.300 de persoane vor primi chiar azi prima doza de vaccin. Pana acum au fost programate pentru imunizarea cu acest ser peste 142.000 de persoane, printre care și mulți profesori. Autoritațile din Romania au stabilit ca rapelul se…

- Copiii vor intra in carantina 10 zile dupa ce merg cu parinții care s-au vaccinat, in țari cu incidența mare de Covid-19. Autoritațile au venit cu precizari pentru cei care se vor vaccina anti-Covid, anunțand ca aceștia nu vor mai fi nevoiți sa stea in carantina la sosirea in Romania, atunci cand vin…

- Primarul comunei Alexandru Odobescu, Niculae Eremia, a sarit randul si s-a vaccinat impotriva COVID-19, desi Romania este inca in prima etapa a campaniei, in care se imunizeaza numai cadrele medicale. Acesta a postat pe Facebook o fotografie din momentul vaccinarii, cu mesajul „Responsabilitate! Prima…

- Dupa,ninsori vine gerul. In unele zone se vor inregistra și minus 20 de grade. Cea mai geroasa zi va fi duminica. Vom avea și cu 10 grade mai puțin fața de normalul perioadei. Dupa jumatatea lunii, vortexul format la Polul Nord ar putea ajunge la noi. In 2014, același vortex polar a adus temperaturi…

- Primul caz al noii tulpini de coronavirus din Marea Britanie a fost confirmata in Romania, potrivit Digi24. O femeie de 27 de ani, care nu a calatorit in strainatate, a fost confirmata cu noua tulpina Covid-19. Autoritațile au inceput o ancheta in acest sens. Pacienta nu e internata și are simptome…