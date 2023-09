Salariații din Fiscul vrâncean declanșează conflictul colectiv de muncă Salariații din Fiscul vrancean au declanșat conflictul colectiv de munca la nivelul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați. Cele doua sindicate din Finanțe au notificat conducerea DGRFP Galați, de care aparține Vrancea, referitor la declanșarea conflictului de munca. In adresa transmisa de catre Alianța Naționala a Sindicatelor Bugetarilor Sed-Lex și Federația Naționala a Sindicatelor […] Articolul Salariații din Fiscul vrancean declanșeaza conflictul colectiv de munca apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procedural, acest lucru s-a intamplat pe 28 august, cand Sindicatul National Finante Publice – SindFISC, prin Federatia Nationala a Sindicatelor din Administratie FNSA, a notificat Ministerul Muncii. Reprezentanții ministerelor Muncii și de Finanțe au promis la intalnirea cu sindicaliștii rezolvarea…

- „Angajații din sistemul fiscal nu cedeaza, protestele spontane continua la nivel național pentru a șaptea zi consecutiv.Angajații sunt in strada, conflictul colectiv de munca este declanșat, urmatoarea etapa este greva generala.Federatia Naționala a Sindicatelor din Finanțe, in numele angajaților sistemului…

- Sindicatul National Finante Publice – SindFISC, prin Federatia Nationala a Sindicatelor din Administratie (FNSA) – organizatie sindicala la care este afiliat, a hotarat declansarea conflictului de munca la nivelul grupului de unitați constituit din Ministerul Finanțelor si instituțiile din subordinea…

- Sindicatul National Finante Publice a sesizat Ministerul Muncii despre declansarea conflictului de munca pentru ca revendicarile convenite pe 11 august nu și-au gasit rezolvarea. Sindicaliștii transmit ca sunt deciși sa intre in greva generala daca revendicarile lor nu vor fi soluționate.„Sindicatul…

- Federația Naționala a Sindicatelor din Finanțe a declanșat conflictul colectiv de munca! Sindicatul a anunțat ca au fost transmise notificari privind declanșarea conflictului colectiv de munca catre Ministerul Finanțelor Publice, ANAF și direcțiile regionale ale finanțelor publice. Totodata, a fost…

- Angajații din sediul central al Ministerului Finanțelor au reluat joi protestele, nemulțumiți de faptul ca promisiunile ministrului nu sunt respectate.Peste 100 de funcționari de la Finanțe au oprit munca, au ieșit pe holuri și au mers la ușa ministrului Marcel Boloș, pentru a primi explicații.…

- In aceasta dimineața, mai mulți angajați ai Administrației Județene a Finanțelor Publice Buzau și-au intrerupt activitatea și au ieșit in fața sediului, solidarizandu-se cu colegii din intreaga țara, in a doua zi de proteste similare declanșate in sistem. In ciuda acestui fapt, pe perioada protestului,…

- Fiscul vrancean vinde la licitație publica mai multe terenuri și autoturisme sechestrate, la prețuri reduse pana la 50%. Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea a anunțat ca licitația va avea loc in data de 22 iunie, ora 11, la sediul de pe Bd. Independenței. Pe lista bunurilor scoase la…