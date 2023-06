Sălajul e plin de frizeri, dar n-are bărbieri Criza de barbieri in Salaj. Nu, nu e o gluma. Reprezentanții persoanelor varstnice din județul nostru s-au plans autoritaților ca in Zalau nu mai sunt barbieri autorizați in activitate. Problema a fost discutata pentru rima oara acum trei ani și a ajuns inclusiv in atenția conducerii Direcției de Sanatate Publica Salaj. Oficialii instituției le-au explicat reprezentanților persoanelor varstnice ca DSP nu poate face nimic in acest caz și ca toate saloanele de frizerie sau alte tipuri de servicii de ingrijire sunt privat. Problema a fost readusa in discuție zilele trecute… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

