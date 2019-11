Peste 20.000 de bulbi de lalele si alte specii de flori sunt plantati, in aceste zile, la Gradina Botanica din Jibou, pentru un impresionant aranjament floral ce va sugera la momentul infloririi, in primavara, o moara de vant olandeza.



Aranjament a fost conceput de unul din cei mari specialisti olandezi in design floral, bulbii fiind pusi la dispozitie, gratuit, de o firma ce este furnizor al Casei regale olandeze.



"Gradina Botanica din Jibou va avea anul viitor amenajat sectorul ornamental cu o tematica specific olandeza. Este ceva ce ne-am dorit pentru a scoate in evidenta…