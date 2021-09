Stiri pe aceeasi tema

- In a doua zi a procesului atentatelor din 13 noiembrie 2015, Salah Abdeslam a continuat sa sfideze Curtea si rudele cel 130 de victime ale atentatelor de la Bataclan. Dupa ce in prima zi, miercuri, principalul acuzat si singurul supravietuitor al comandourilor care au semanat moartea acum 6 ani ucigand…

- La Paris incepe astazi procesul atentatelor din noiembrie 2015, de la teatrul Bataclan și de la Stade de France. 130 de oameni au murit și peste 350 au fost raniți. Au fost cele mai mari tragedii din Franța, dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial.

- Fostul președinte Ion Iliescu a transmis un mesaj de condoleanțe pentru Ivan Patzaichin. „Am aflat cu deosebita tristețe vestea incetarii din viața a lui Ivan Patzaichin, reprezentant de frunte al sportului romanesc, multiplu campion național, european, mondial și olimpic, un suflet generos,…

- Fostul presedinte al Ciadului Hissene Habre a murit la varsta de 79 de ani in Senegal unde fusese condamnat la inchisoare pe viata in 2016 pentru crime impotriva umanitatii dupa un proces fara precedent, a declarat marti ministrul senegalez al Justitiei Malick Sall, relateaza AFP. "Habre se afla in…

- Un incendiu de proporții a cuprins, miercuri dupa-amiaza, un depozit al unei firme de distribuție din Reșița, situat langa alte spații de depozitare, dar și in vecinatatea unui centru comercial. The post Orice viața conteaza! Cațel salvat in ultimul moment din mijlocul flacarilor appeared first on Renasterea…

- Primarul Timisoarei Dominic Fritz a anuntat, luni, ca a fost ales presedinte al USR PLUS Timis. „Partidul nostru are datoria sa demonstreze ca are nu doar vointa, ci si puterea de a schimba in bine viata oamenilor”, a precizat edilul.

- Tanarul care si a pierdut viata, vineri, in urma unei explozii produse la Rafinaria Petromidia, este condus astazi pe ultimul drum.Iulian Atanasiu, victima deflagratiei de vineri de la Petromidia, va fi inmormantat astazi la Navodari. Tanarul avea 32 de ani si era tatal unui copil de doi ani.Slujba…

- Ultimul an ne-a oferit lecții valoroase in ceea ce privește prioritațile noastre de viața. Am avut provocari diferite, trairi diferite, dar toate cu un punct comun: importanța familiei, locuinței și a prietenilor in viața noastra. Pentru mulți dintre noi, casa reprezenta doar un loc in care sa ne odihnim.…