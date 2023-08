Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal a amendat cu 10.000 de euro o sala de fitness pentru postarea, pe pagina acesteia de Facebook, a unui video cu bataia dintre doi clienți.

- Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a dispus suspendarea aplicației mobile a Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), pe durata anchetei care vizeaza scurgerea in public a datelor personale ale celor aproximativ 20.000 de utilizatori, dezvaluie surse…

- UiPath a primit o amenda in valoare de 70.000 euro de la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) pentru divulgarea datelor cu caracter personal a 600.000 de utilizatori ai platformei Academy, potrivit unui comunicat de presa al ANSPDCP. Compania, devenita…

- Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal a sancționat cu avertisment Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) din cauza folosirii de camere video de corp in activitatea sa, potrivit unui comunicat postat pe site-ul acesteia.Sancțiunea a fost…

- Rezultate BAC 2023. Primele note obținute la examenul de Bacalaureat vor fi publicate in centrele de examen, dar și pe bacalaureat.edu.ro , in cursul zilei de luni, 3 iulie. Candidații nemulțumiți pot contesta notele primite in aceeași zi in care le afla. Rezultate BAC 2023. Pe site-ul dedicat, bacalaureat.edu.ro,…