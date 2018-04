Stiri pe aceeasi tema

- Sainsbury si Asda negociaza crearea celui mai mare lant britanic de supermarketuri, o tranzactie de pana la 15 miliarde de lire sterline (20,7 miliarde de dolari), entitatea combinata depasind liderul pietei, Tesco, a anuntat sambata postul de televiziune Sky News, citat de Reuters si Bloomberg.

- Grupul norvegian Telenor a anuntat va obtine 2,8 miliarde de euro (3,4 miliarde de dolari) in urma vanzarii activelor sale din Europa Centrala si de Est (CEE), catre firma de investitii PPF Group a miliardarului ceh Petr Kellner, transmite Reuters.

- Uniunea Europeana si Londra au reusit sa avanseze in dosarul Brexitului, anuntand luni ca au cazut de acord asupra termenilor unei perioade 'scurte' de tranzitie post-Brexit, in timpul careia cetatenii comunitari veniti in Marea Britanie vor beneficia de drepturile similare celor veniti inaintea…

- Vanzarile nete ale producatorul american de chimicale DowDuPont au inregistrat o crestere de 14% in al patrulea trimestru, depasind astfel estimarile Wall Street-ului, datorita economiei globale puternice care a dus la o crestere a cererii si a preturilor pentru produsele lor, scrie Reuters.…

- Marea Britanie este aproape de a conveni cu Bruxellesul termenii punerii in practica a unei perioade de tranzitie care va contribui la iesirea fara probleme a tarii din Uniunea Europeana, relateaza Reuters si AFP. Intr-un discurs extrem de asteptat referitor la viziunea Londrei asupra viitoarei relatii…

- Operatorul american de cablu Comcast, proprietar al NBC și al studioului de filme Universal, a facut o oferta de 31 de miliarde de dolari pentru grupul britanic Sky, pe care mogulul de presa Rupert Murdoch a agreat deja la finele lui 2016 sa il cumpere, scrie Reuters . Numai ca autoritațile din Marea…

- Unul dintre cei mai mari parteneri comerciali ai Marii Britanii a activat planul pentru un "Brexit dur", recrutand aproape o mie de ofițeri vamali pentru a face fața noilor bariere comerciale care vor aparea dupa ieșirea Marii Britanii din UE. Guvernul olandez a declanșat un plan de acțiune…

- Premierul britanic Theresa May va sustine un discurs pe tema Brexit-ului in urmatoarele trei saptamani, unul din cele cateva programate sa fie rostite de membri ai cabinetului pentru a trasa drumul Regatului Unit de iesire din Uniunea Europeana, transmite Reuters, citand presa britanica de duminica.…