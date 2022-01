Stiri pe aceeasi tema

- Vitali Mikolenko a devenit, cu 23,5 milioane de euro, al treilea cel mai scump jucator vandut de Dinamo Kiev, valoarea crescand exponențial sub comanda lui Il Luce. Mircea Lucescu a pierdut primul jucator in 2022. S-a oficializat, in fapt, transferul lui Vitali Mikolenko la Everton, care va plati 23,5…

- La 76 de ani, tehnicianul roman continua sa aiba rezultate excelente. Iar asta in ciuda faptului ca, la actuala sa echipa, a avut conditii grele, fiind mereu contestat de suporteri din cauza trecutului sau la Sahtior Donetk.

- Mircea Lucescu a facut transferul anului! Tehnicianul roman de la Dinamo Kiev a redeschis „fabrica de bani” conceputa din vremea in care o antrena pe Șahtior Donețk. Il Luce a reușit, in cele 12 sezoane petrecute la Donețk sa vanda jucatori de peste 300 milioane de euro, aducand patronului Rinat Ahmetov…

- ​Dinamo Kiev a facut înca un pas greșit în lupta pentru titlul din Ucraina. În etapa a XVIII-a, echipa antrenata de Mircea Lucescu a terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat acasa, duminica, împotriva echipei Zorya Luhansk, și se afla la doua puncte în spatele liderului…

- ​Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu, s-a impus, sâmbata, cu scorul de 3-0, pe terenul formației Veres Rivne, într-un meci din etapa a XVII-a a campionatului Ucrainei.Golurile au fost marcate de Verbic ’22, ’61 si Tsygankov ’65.În minutul 87,…

- Rusia a negat vineri ca ar fi implicata in pregatirea unei lovituri de stat in Ucraina in data de 1 sau 2 decembrie, asa cum anuntase anterior presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-o conferinta de presa la Kiev, relateaza EFE si Interfax. "Rusia nu are niciun fel de planuri de a se…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu, a revenit pe primul loc în campionatului Ucrainei, dupa ce s-a impus, vineri, cu scorul de 6-1, pe terenul formatiei Cernomoret Odessa, într-un meci din etapa a XV-a.Golurile au fost marcate de Buyalskyy ('27, '58 penalty),…

- Artem Fedetskyi, fost jucator al lui Șahtior imprumutat la Karpati Lvov in 2010, dezvaluie ca el și colegii lui au primit de la Rinat Ahmetov o jumatate de milion de dolari ca sa caștige meciul cu Dinamo Kiev și sa deschida calea echipei din Donețk spre un nou succes in campionatul Ucrainei. In acel…