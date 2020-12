Algeria a denuntat sambata o serie de "manevre straine" vizand destabilizarea sa si s-a referit la Israel, dupa recunoasterea de catre Statele Unite a suveranitatii Marocului asupra Saharei Occidentale, in contrapartida la normalizarea relatiilor dintre Rabat si statul evreu, noteaza AFP.



Dupa anuntul neasteptat al presedintelui american in exercitiu, Donald Trump, de a recunoaste suveranitatea Marocului asupra fostei colonii spaniole disputate, Statele Unite au adoptat sambata o "noua harta oficiala" a Marocului integrand Sahara Occidentala, in cursul unei ceremonii organizate la…