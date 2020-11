Șah mat la PSD. Alegerile parlamentare rămân pe 6 decembrie Jurnaliștii de la Europa Libera scriu ca strategia lui Klaus Iohannis și a PNL-USR in privința datei alegerilor a fost caștigatoare. PSD a inregistrat un nou eșec in Senat, dupa ce nu a reușit sa asigure cvorumul, astfel incat parlamentarii sa respinga cererea de reexaminare ceruta de președintele Iohannis. PSD a fost tradat chiar de senatorii sai și recunoaște public ca a pierdut majoritatea. Practic, nu mai exista in acest moment nicio posibilitate de a amana data alegerilor parlamentare, care se vor ține pe 6 decembrie, așa cum a decis guvernul. Cum au ales unii oameni sa pastreze distanța… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

