Sacrificarile de animale si pasari au crescut la toate speciile in luna martie 2020, comparativ cu aceeasi perioada din anul precedent, dar si fata de luna anterioara, arata datele provizorii publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). Conform datelor INS, numarul sacrificarilor de bovine a crescut, in martie, cu 10,8% in comparatie cu aceeasi luna din 2019. La porcine s-a inregistrat o crestere de 2,1%, la ovine si caprine de 16,5%, iar la pasari de 5,4%. In acelasi timp, la greutatea in carcasa, raportat la perioada de referinta, in cazul bovinelor s-a consemnat o crestere…