Sâcâiți de un localnic care cerea insistent asfaltarea străzii, responsabilii Primăriei i-au turnat asfalt doar în fața porții Un cetațean din Huși care reclama de luni de zile Primariei ca strada pe care locuiește este plina de gropi și se umple de noroaie a reușit sa obțina asfaltul dorit. Nu pe toata strada, ci doar in fața porții. Responsabilii din Primarie au asfaltat 20 de metri pentru a-l liniști pe reclamant, scrie Vremea […] The post Sacaiți de un localnic care cerea insistent asfaltarea strazii, responsabilii Primariei i-au turnat asfalt doar in fața porții appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

