Sabotorii gazoductelor Nord Stream ar fi folosit Polonia ca bază de operațiuni, arată ancheta realizată de Germania Polonia ar fi putut fi folosita ca baza de operațiuni pentru efectuarea atacului din septembrie anul trecut asupra gazoductelor Nord Stream, relateaza sambata Wall Street Journal (WSJ), citand concluziile unei anchete conduse de Germania, potrivit Politico.Anchetatorii germani analizeaza de ce iahtul despre care se crede ca a fost folosit pentru a efectua sabotajul a deviat in apele poloneze, arata articolul. Ei au reușit sa reconstituie calatoria de doua saptamani a ambarcațiunii - "Andromeda", un iaht de agrement alb de 15 metri - in timpul operațiunii, a precizat WSJ.Anchetatorii au stabilit… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

