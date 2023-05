Sabin Sărmaș, președinte Comisia IT&C din Camera Deputaţilor: Noi am început digitalizarea, punând carul înaintea boilor Sabin Sarmaș, presedintele Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din Camera Deputaților, spune ca in Romania digitalizarea a inceput, punand carul inaintea boilor și nu cu lucrurile de baza, cum ar fi fost normal. „Noi am inceput digitalizare in Romania punand ușor carul inaintea boilor, cum se zice in Ardeal și nu numai in Ardeal, n-am facut lucruri de baza ca o identitate electronica, ca o platforma de schimb de date care sa nu ne mai faca sa ducem documente ca poștașii de la o instituție la alta și instituțiile sa-și ia intre ele informațiile prin platforme digitale in mod… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

