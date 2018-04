Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul lunii viitoare, municipiul Vaslui va fi gazda Olimpiadei Nationale la Lingvistica, competitie scolara in care sunt antrenati peste 200 de elevi din Romania si 3 din Republica Moldova, 44 de profesori si 25 de membri Comisiei Nationale. Mai exact, 200 de elevi, 44 de profesori insotitori…

- Anul acesta, in perioada 1 - 31 martie, in Suceava și in numeroase localitați din Romania și Republica Moldova se va desfașura Luna pentru Viața, avand ca punct culminant Marșul pentru Viața, organizat sambata, 24 martie, incepand cu ora 12.00. Punctul de intalnire este Esplanada Casei de Cultura. ...

- In anul centenarului Marii Uniri, mai facem un pas spre apropierea celor doua țari. Asociația Tot Mai Verde din Brașov impreuna cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova au semnat un parteneriat de colaborare pe data 19 februarie 2018. Prin acest parteneriat se lanseaza proiectul ”Da viața…

- Publicatia americana ,,Newsweek” va avea o editie romaneasca, lansata de jurnalistii care au demisionat, in ultima parte a anului trecut, de la ,,Romania Libera”. Jurnalistul buzoian Sabin Orcan, fostul director editorial de la ,,Romania Libera”, a publicat, in ultima vreme, pe Facebook, mesaje referitoare…

- Potrivit informatiilor HotNews.ro, este vorba despre o publicatie tiparita si online, care ar urma sa para nu mai devreme de aprilie. Periodicitatea editiei tiparite va fi saptamanala. Din echipa fac parte, potrivit informatiilor HotNews.ro, Mircea Marian, Silviu Sergiu, Mihai Duta, Catalin Prisacariu,…

- Fostul director editorial al ziarului Romania libera, Sabin Orcan, va lansa ediția in limba romana a publicației americane Newsweek, conform HotNews.ro. Echipa editoriala va avea aproape 20 de persoane, inclusiv colaboratori, iar printre ei se afla și foști jurnaliști de la Romania libera, ziarul controlat…

- Din informatiile detinute de News.ro, publicatia va aparea in online, dar si in print, saptamanal, in 64 de pagini, urmand sa acopere subiecte din toate domeniile de interes public si sa contina, intre altele, interviuri, reportaje si investigatii. Sediul redactiei se va afla in apropiere de Romexpo.…

- Doua asociații din Chisinau si Iasi, alaturi de Primaria Municipiului Iași, pregatesc Centenarul, printr-o Caravana de film romanesc. Proiectul vizeaza un traseu istoric: Romania – Republica Moldova – Cernauți. Asociația ARTIS din Iași și Asociația Obșteasca MIA din Chișinau lanseaza la Iași, printr-o…