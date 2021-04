Stiri pe aceeasi tema

- Președinții Rusiei și Franței, Vladimir Putin și Emmanuel Macron, intr-o discuție telefonica inițiata de partea franceza, au acordat o atenție deosebita conflictului intern ucrainean și și-au exprimat ingrijorarea cu privire la escaladarea tensiunii in sud-estul Ucrainei. Despre acest lucru a anunțat…

- 20.000 de polițiști, jandarmi, pompieri și piloți MAI vor fi zilnic la datorie, in acest sfarșit de saptamana, Ministerul Afacerilor Interne a dispus masuri suplimentare de ordine și siguranța publica in special in zonele aglomerate The post ATENȚIE! 20.000 de polițiști, jandarmi, pompieri și elicoptere…

- "Turiștii trebuie sa ințeleaga ca zapada e instabila in urma depunerii unui nou strat de zapada, consistent (...) Sa abordezez Salvamont pentru a afla pe ce trasee sa mearga", a afirmat Sabin Cornoiu, presedintele Salvamont Romania.Oficialul Salvamont a precizat ca, in mod normal, turiștii suna, intreaba,…

- Politistii constanteni actioneaza in aceasta saptamana in scopul asigurarii unui climat de ordine si siguranta publica.In aceasta saptamana, politistii din cadrul Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, impreuna cu politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta, actioneza in scopul…

- Procurorul-sef al DNA, Crin Bologa, a afirmat, joi, ca procurorii acorda o atentie deosebita dosarelor in care sunt investigate posibile infractiuni de coruptie inregistrate in perioada pandemiei. „Este inadmisibil sa se gaseasca persoane care sa vrea sa se imbogateasca cand altii mor”, a afirmat…

- Risc de avalanșa in toate masivele montane din Romania, din cauza incalzirii vremii. Meteorologii au emis o avertizare de gradul 5, cel mai mare pe scala avalanșelor in Muntii Fagaras, Bucegi și Calimani. Din cauza vantului si a incalzirii vremii, straturile de zapada proaspat formate si cele subadiacente…

- Din ce in ce mai multi romani cad prada escrocilor din Marea Britanie, un roman explica pe pagina de Facebook, pasii pe care trebuie sa ii urmezi pentru a nu cadea in capcana.Pasul 1. Colectarea datelor personale, de cele mai multe ori le-au cerut prin Messenger, evident de pe conturi false de Facebook…