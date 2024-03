Stiri pe aceeasi tema

- Oana Radu a luat o decizie de ultim moment. Cantareața s-a gandit sa faca o schimbare majora in viața ei, astfel ca și-a anunțat fanii despre ce este vorba. Iata postarea facuta de Oana Radu, in urma cu puțin timp!

- Paula Badosa (26 de ani, 80 WTA) a invins-o pe Simona Halep (32 de ani) in primul tur de la Miami și o va infrunta in turul 2 pe Aryna Sabalenka (25 de ani, 2 WTA), care trece printr-o drama. Iubitul ei, fostul hocheist Konstantin Koltsov, s-a stins din viața, insa ar urma sa concureze la Miami in ciuda…

- Aryna Sabalenka intenționeaza sa joace la Miami Open dupa moartea iubitului ei, fostul jucator de hochei pe gheața Konstantin Koltsov, potrivit mediafax. Koltsov, care a reprezentat Belarusul la Jocurile Olimpice de iarna din 2002 și 2010, a murit la varsta de 42 de ani, conform BBC.El a petrecut,…

- Aflata la Miami, bielorusa Aryna Sabalenka (2 WTA, 25 de ani) are parte de clipe dramatice: iubitul ei, Konstantin Koltsov, a murit subit, cu o luna inainte sa implineasca 43 de ani. E a doua oara cand jucatoarea trece printr-un astfel de moment, tatal ei murind in circumstanțe asemanatoare. Sportiva…

- Simona Halep (32 de ani) se pregatește de revenirea pe teren, la turneul de la Miami. Iar la antrenamentul de dinainte primului meci, cu Paula Badosa (26 de ani, 73 WTA), din Spania, a fost atent supravegheata de fostul antrenor, Darren Cahil (58 de ani). Simona Halep (32 de ani) debuteaza azi in turul…

- Simona Halep asteapta cu nerabdare sa intre pe teren la Miami pentru a disputa primul sau meci oficial dupa 1 an si 7 luni de pauza. Constanteanca o va intalni pe iberica Paula Badosa, o jucatoare experimentata care, insa, are foarte multe fluctuatii in evolutiile sale. Partida se va juca in aceasta…

- Veste șoc in lumea sportului! Konstantin Koltsov, iubitul jucatoarei de tenis Aryna Sabalenka, a incetat din viața la doar 42 de ani. Fostul jucator de hochei de la Pittsburgh Penguins a murit la Miami, in timp ce se afla alaturi de tenismena internaționala la Miami Open! Barbatul a fost ucis.

- Impozitarea cu 10% a concediilor medicale a fost introdusa in decembrie 2023 prin ordonanța de urgența. Ministrul PNL al Finanțelor, Marcel Boloș, a aparat masura susținand, in mod fals, ca nu se aplica pacienților oncologici sau in cazul concediilor de maternitate.Citește și: PNL mai face un pas pentru…