- Razboiul din Ucraina, in ciuda tuturor intalnirilor și negocierilor dintre parți, continua. Și, in cinci saptamani de bombardamente, au murit oameni. Și dintr-o parte și din cealalta. In plus, in localitațile bombardate ale Ucrainei – Mariupol deținand, in acest sens, supremația – au murit și civili.…

- Rusia ar folosi arme nucleare doar atunci cand exista o amenintare la adresa existentei tarii – si nu ca urmare a razboiului in curs din Ucraina, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru PBS Newshour, intr-un interviu, potrivit CNN. ”Orice rezultat al operatiunii (in…

- Moscova va utiliza arma nucleara in Ucraina doar in cazul unei „amenintari existentiale” impotriva Rusiei, a declarat marti pentru CNN International purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de AFP. „Avem o doctrina de securitate interna, este publica, puteti citi acolo toate motivele…

- Gestul jurnalistei Marina Ovsianikova, care a protestat luni seara, in direct la televiziunea naționala rusa Pervii Canal (Canal 1), afișand un banner impotriva razboiului in timpul programului de știri, a fost catalogat drept un act de „huliganism” de catre Kremlin, potrivit BBC. Purtatorul de cuvant…

- Rusia ar fi dispusa sa se așeze la masa negocierilor cu reprezentanții Ucrainei, susține Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, citat de unian.net. Conform acestuia, Rusia gata sa trimita o delegație la Minsk pentru a negocia cu Ucraina. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov,…

- Pot aparea probleme cu o serie de țari, totuși Moscova a avut mai multe probleme cu aceste țari inainte, a subliniat purtatorul de cuvant al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov. Rusia nu poate fi izolata in spatele unei cortine de fier, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov,…

- „Ceea ce se intampla in Donbas este foarte ingrijorator si potential foarte periculos", a declarat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov.Totodata, Peskov a respins ideea ca exercitiile nucleare ale Rusiei vor alimenta si mai mult tensiunile cu Occidentul, afirmand ca aceste exercitii…