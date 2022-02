Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați și o femeie, refugiati din Ucraina, au trecut joi frontiera si au sosit in zona muntoasa de langa localitatile Petrova-Ruscova. Ajunși intr-o zona cu zapada foarte mare, cei trei au sunat la 112 pentru a cere ajutor, iar ulterior au fost recuperati de salvamontisti, potrivit News.ro. Refugiații,…

- Ministrul israelian al imigrației, Pnina Tamano-Shata, a anunțat joi, 24 februarie, ca țara sa este pregatita sa accepte mii de refugiați evrei și sa acorde ”asistenta umanitara imediata” Ucrainei, relateaza dpa, citata de Agerpres . De altfel, mai mulți reprezentanți ai ambasadelor israeliene au fost…

- Soții N. din Teceu Mare, Ucraina, au trecut pe la Sighetu Marmației cu destinația Germania. „Ne vom caza la un hotel și ne preiau copiii care vor veni cu mașina” Corespondența din Sighet – Romania, Solotvino- Ucraina Ei spun ca se așteptau. Putin nu-i mai ia de mult prin surprindere pe ucraineni. „Nu…

- Primul val de refugiați din Ucraina a ajuns deja in Romania. Zeci de ucraineni au trecut joi, 24 februarie, prin PTF Sighetu Marmației in țara noastra.Zeci de ucraineni de etnie romana din zona Solotvino (Slatina) au trecut deja in Romania. Coloanele de mașini dinspre Ucraina se pot observa de la punctul…

- Imaginile arata mașinile care ajung, de la vama, pana in centrul localitații ucrainene Solotvino, unde a și fost facuta filmarea. Oamenii sunt tematori „Ne-am speriat mulți de bombardamentul de la Ivano Frankivsk, unde a fost atacat aeroportul și am decis sa plece mai repede”, ne spune unul dintre refugiați. …

- Joi, la punctul de trecere al frontierei din Sighetu Marmației unit de localitatea ucraineana Solotvino (Slatina, in romana), sute de elevi se vor prinde intr-un lanț uman peste granița dintre cele doua țari.Evenimentul, organizat de asociația "Culori pentru Pace", maine, de la ora 15:00, va dura aproximativ…

- Din Romania participa 250-300 de elevi din Sighetu Marmației. ”Este un strigat pentru pace” a explicat una dintre organizatoare pentru Libertatea. Maine, la punctul de trecere al frontierei din Sighetu Marmației, unit de localitatea ucraineana Solotvino (Slatina, in romana), sute de elevi se vor prinde…

- Irina Maria Mitrofan a povestit pentru Școala 9 cum a facut trecerea de la administrația publica la invațamant. Tanara de 35 de ani duce in clasa ei din Margineni, Neamț, metode de predare noi și i-a implicat pe elevi intr-un proiect internațional prin care au putut afla cum traiesc și invața alți copii…