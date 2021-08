S-o vedem și pe asta: Sorin Cîmpeanu dă asigurări că elevii…

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, sustine ca au fost lansate comenzile pentru manuale scolare pentru anul scolar 2021-2022 si ca a primit asigurari ca nu vor exista intarzieri in livrarea acestora, elevii urmand a primi manualele la inceputul anului scolar.

"Da, sunt deja lansate comenzile pentru manualele scolare si nu exista, in opinia mea, motiv de intarziere pentru ca elevii sa aiba manuale, prezenta fiind fizica, asa cum am anuntat. Eu am primit asigurari si, la randul meu, vi le ofer, ca nu vor exista intarzieri anul acesta cu privire la disponibilitatea manualelor, la inceputul…