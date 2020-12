S-au trezit italienii! Ne livrează un ciot de autostradă Lotul 1 de pe autostrada Sebeș-Turda se deschide azi dupa o intarziere de doi ani din cauza blocajelor și a ritmului dezamagitor al italienilor de la Pizzarotti, responsabili cu construcția celor 17 kilometri de șosea rapida. Romania trece astfel de borna de 900 de kilometri de autostrada dupa ce ieri au fost dați in folosința cei 16 kilometri din centura ocolitoare a Bacaului. Pana la aceste inaugurari, rețeaua de drumuri rapide numara 873 de kilometri. Deja i-au gasit inlocuitor lui Orban! Ciolacu spune cine va fi noul premier ”Astazi se deschide Autostrada A10 Sebeș-Turda tronsonul 1… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

