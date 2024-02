Stiri pe aceeasi tema

- A fost semnat contractul cu firma care va finaliza lucrarile de modernizare a DN73, intre Brașov și Fundata. Investiția in valoare de 213,4 milioane de lei va fi dusa la bun sfarșit de S.C. VIAROM CONSTRUCT S.R.L., declarat caștigator in urma procedurilor de achiziție publica. Pe tronsonul de 36 de…

- Primaria Miercurea Ciuc, in parteneriat cu Consiliul Județean Harghita, a caștigat un proiect pentru imbunatațirea calitații invațamantului dual și pentru dezvoltarea centrului școlar din Toplița-Ciuc. Acesta are o valoare de 121 milioane de lei, este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența…

- Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Targu Mureș, din 30 ianuarie, a fost introdus in regim de urgența un Proiect de Hotarare referitor la organizarea rețelei școlare din municipiu. Proiectul a picat la vot. In aceste, condiții va ramane valabila rețeaua școlara din acest an. Din partea Primariei…

- Presedintele Consiliului Judetean, Todorica Serban, spune ca proiectul de buget este axat pe acoperirea necesitatilor de functionare si de dezvoltare si pe finalizarea ultimelor doua mari obiective de investitii finantate prin POR 2014-2020, mai exact modernizarea drumului interjudetean Covasna – Brasov…

- DRDP Brasov anunta ca a desemnat constructorii pentru finalizarea lucrarilor de modernizare a DN73, intre Brașov și Campulung . DRDP Brasov urmeaza sa semneze in cursul saptamanii viitoare contractul in valoare de 213,4 milioane de lei cu S.C. VIAROM CONSTRUCT S.R.L., declarat caștigator in urma procedurilor…

- Cu binecuvantarea Preasfințitului Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, Sectorul Cultural și Comunicații Media in parteneriat cu Sectorul Teologic Educațional, lanseaza a treia ediție a Proiectului Eparhial Cultural-Teologic intitulat „Mihai Eminescu – poet roman al rugaciunii și meditației”.…

- Asociațiile Ecopolis și Parinți de Cireșari anunța o schimbare semnificativa in legislația romaneasca, cu intrarea in vigoare a legii „Oprește Motorul”. Modificarea propusa in Codul Rutier va interzice staționarea cu motorul pornit, reprezentand un pas important catre responsabilizarea civica și protejarea…

- Marcel Bolos afirma ca au fost identificate si sursele de finantare pentru aceste sume, una din ele fiind implementarea masurilor antifrauda: Marcel Bolos a precizat ca, anul viitor, nu vor fi cresteri de taxe si impozite si ca vor continua proiectele destinate comunitatilor locale prin programul „Anghel…