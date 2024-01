S-au supărat şi fermierii lor: mii de agricultori din Germania protestează la Berlin! Care sunt pretenţiile nemţilor (VIDEO) Fermierii furiosi din intreaga Germanie cer ca guvernul de coalitie al lui Scholz sa relaxeze si mai mult masurile de economisire bugetara deja diminuate. Ca o concesie, guvernul a anulat eliminarea planificata a scutirii de taxe la impozitul pe autovehicule pentru agricultori. Masurile de economisire fac parte dintr-un pachet de masuri menite sa acopere o […] The post S-au suparat si fermierii lor: mii de agricultori din Germania protesteaza la Berlin! Care sunt pretentiile nemtilor (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

