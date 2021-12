Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general suspendat, Alexandr Stoianoglo, va ataca la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului decizia Curtii de Apel Chisinau prin care i-a fost interzis sa participe la dezbateri publice sau manifestatii.

- Liber, insa cu unele interdicții. Vorbim despre procurorul general suspendat, Alexandr Stoianoglo care, deși a fost eliberat din arest la domiciliu și pus sub control judiciar pentru 30 de zile, totuși magistrații Curții de Apel Chișinau i-au interzis lui Stoianoglo sa participe la emisiuni TV. Despre…

- Lidia Bulgac, fosta președinta interimara a Curții de Apel Chișinau, a fost desemnata de catre Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) in calitate de membra a Comisiei speciale care va evalua activitatea procurorului general suspendat, Alexandr Stoianoglo, transmite Noi.md cu referire la newsmaker.md.…

- Procurorul General suspendat, Alexandr Stoianoglo, susține ca in scurt timp se va adresa la CEDO, odata ce nu este auzit de catre magistrații din justiția moldoveneasca. „Ei nu asculta, nu aud oamenii care vin in fața justiției. Așa o impresie se creaza ca toți sint zombați. Nu cred ca așa justiție…

- Procurorul general suspendat, Alexandr Stoianoglo, ramane in arest la domiciliu. Asta dupa ce magistrații Curții de Apel Chișinau au respins, marti, 16 noiembrie, demersurile avocaților privind eliberarea lui Alexandr Stoianoglo.

- Curtea de Apel Chișinau (CA) a respins cererea lui Alexandr Stoianoglo de a anula decizia Consiliului Suprem al Procurorilor de revocare a sa din funcția de procuror general. Foto: știri.md „Ședința a avut loc. S-a respins cererea avocatului de examinare a cauzei in ședința publica.…

- Procurorul General suspendat, Alexandr Stoianoglo, susține ca șefa statului, Maia Sandu, are o suparare personala in privința lui și nu ii poate ierta faptul ca a caștigat concursul organizat de Guvernul PAS, pe care il conducea in 2019. Declarațiile au fost facute la sediul Curții de Apel Chișinau,…