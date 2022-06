Stiri pe aceeasi tema

- FRF anunta ca, sambata, 9 iulie, de la ora 20:30, pe Arena Francisc Neuman din Arad se da startul noului sezon competitional prin duelul dintre campioana Ligii 1, CFR Cluj. si castigatoarea Cupei Romaniei, Sepsi OSK, potrivit news.ro.Biletele la Supercupa Romaniei, CFR Cluj – Sepsi, sunt disponibile…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe va efectua in aceasta pauza competitionala un stagiu de pregatire in Austria. Acolo va disputa patru partide amicale cu formatiile Ferencvaros, Legia Varsovia, TSKA Sofia si Karlsruher. „Pe 17 iunie echipa va pleca intr-un cantonament de 14 zile in Austria (Kaprun), unde va…

- Comitetul de Urgența al Federației Romane de Fotbal a aprobat ca Supercupa Romaniei, ediția 2022, se sa desfașoare la Arad, pe arena „Francisc Neuman”, in data de 9 iulie 2022, de la ora 20:30. In partida care marcheaza deschiderea sezonului 2022/2023, se vor intalni campioana din acest sezon, CFR Cluj,…

- Ovidiu Hoban (39 de ani) va juca in aceasta seara ultimul meci din cariera. Mijlocașul lui CFR Cluj se va retrage dupa duelul cu FCSB din etapa finala a campionatului. FCSB - CFR Cluj, meci din etapa 10 a play-off-ului Ligii 1, este programat in aceasta seara, de la ora 21:30. Partida va fi live pe…

- Dușan Uhrin, antrenorul lui Dinamo, spune ca nu-l intereseaza cu cine va juca echipa la baraj, tot ceea ce vrea este sa-i pregateasca cat mai bine pe jucatori. Cel mai probabil, Dinamo o va intalni pe U Cluj, invinsa marți de Hermannstadt. Pana atunci, Dinamo va juca, vineri, impotriva UTA-ei Arad,…

- FCV Farul Constanta va intalni, in ultimul meci pe teren propriu din play-off-ul Ligii I la fotbal, pe FC Argeș. Partida se va disputa sambata, 14 mai, de la ora 16.30, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu. Conducerea clubului de pe litoral a anuntat, miercuri, 11 mai, ca au fost puse…

- FC Petrolul o va intalni duminica, 1 Mai, de la ora 14.30, pe CSA Steaua București, intr-un meci contand pentru etapa a șaptea din cadrul fazei play-off a Ligii 2. Aflați pe primul loc in clasament și cu șanse mari de promovare, “lupii” au nevoie de o victorie in aceasta partida, pentru a ajunge și…

- FC Argeș, echipa antrenata de Andrei Prepelița, nu a reușit sa se impuna in meciul contra CFR Cluj, disputat luni seara, pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu” din Cluj, in cadrul etapei a treia din play-off-ul Ligii 1. Partida dintre CFR Cluj și FC Argeș s-a terminat cu scorul de 2-0, dupa ce au marcat…