- Prin anumite berouri mai calduroase ale palatului cel roznovan se susoteste ca Mihaita si putinii apropiati fideli ramasi in preajma tot cos si descos in ultima vreme tot felul de planuri de salvare politica pentru anul electoral 2024. Asta, fireste, am completa noi, in varianta in care subiectul acestui…

- Povestea mitropolitului celebrat an de an pe 26 ianuarie este una putin cunoscuta, dar care a marcat istoria orasului. Iesenii l-au cinstit ieri pe Sfantul Ierarh Iosif cel Milostiv, care a fost canonizat in 2018, fost mitropolit al Moldovei si Bucovinei, ale carui moaste se regasesc la inchinare in…

- Unirea Mica este celebrata de Muzeul Național de Istorie a Romaniei (MNIR) printr-o expoziție speciala, in care va fi prezentata publicului o remarcabila opera de arta semnata de Theodor Aman: „Proclamarea Unirii (24 Ianuarie 1859)”. MNIR expune cu prilejul celebrarii Unirii Principatelor – la 24 ianuarie…

- Un barbat in varsta de 62 de ani a venit de la Constanta la Iasi pentru a se opera a saptea oara de hernie de disc. Ion Necrusel spune ca primele sase interventii au fost facute in sistem privat la Constanta si Bucuresti. A venit la Iasi dupa ce a auzit ca ar putea face operatia necesara de stabilizare…

- Reprezentantii PMP precizeaza in legatura cu declaratiile lui Ionut Stroe cu privire la discutii ale PNL cu PMP, in vederea unei posibile fuziuni, ca partidul „a decis conturarea unei colaborari cu PNL pe proiecte concrete, dar PNL nu doreste altceva decat desfiintarea PMP pentru a-si face loc in mod…

- Majoritatea angajatilor Companiei Nationale pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR) sunt nemultumiti ca nu au primit maririle salariale solicitate, mai ales in contextul cresterii preturilor la energia electrica, gaze si combustibil, au afirmat reprezentantii Sindicatului Drumarilor „Elie…

- Circulatia a peste 30 de trenuri este afectata, ca urmare a unui protest spontan al personalului CFR SA de pe raza regionalelor Iasi, Bucuresti, Craiova, Galati, Cluj, Constanta, Galati, potrivit unui comunicat al CFR Calatori.Trenurile afectate 6002, 6461, 5603, 5401, 1541, 5402, 5461, 5415, 1858,…