- Viața s-a sfarșit crunt pentru doi soți care au mers in vacanța pentru odihna și distracție. Aceștia au murit in camera din hotel din Egipt, dupa ce angajații au dat cu insecticid impotriva ploșnițelor.

- Doi soți care se aflau in vacanța, in Egipt, au murit dupa ce li s-a facut rau in camera lor de hotel din stațiunea Hurghada. O ancheta a stabilit ca intr-o camera alaturata fusese facuta dezinsecția cu produse chimice puternice, pentru inlaturarea ploșnițelor.

- Viața merge inainte pentru polițistul care a torturat pana la moarte un tanar pe care l-a legat de zabrelele Secției 10, l-a batut și l-a electrocutat ore in șir: George Ștefan Isopescu s-a stabilit in Marea Britanie și a deschis o firma de construcții!

- Fetița, in varsta de doi ani, a ajuns la spital in stare grava, duminica seara, 10 septembrie, dupa ce polițiștii au gasit-o intr-un iaz din satul Kinglsey, din Marea Britanie. O femeie a fost arestata ulterior, sub suspiciunea de crima, scrie Sky News.Fetița a fost data disparuta duminica, dupa ora…

- O familie de turiști romani, rezidenți in Marea Britanie, a avut parte de o experiența dezamagitoare in timpul unei vacanțe planificate la un hotel de 5 stele, in Turcia. Cu toate ca au platit peste 3.000 de lire pentru aceasta escapade ”de vis”, turiștii s-au confruntat cu o serie de neplaceri, inclusive…

- La 27 de ani, Dragoș Cavașdan a ajuns analist, antrenor și scouter pentru academia de fotbal a celor de la Southampton, din Marea Britanie, scrie G4 Media.Acum jumatate de an, Cavașdan s-a intors in țara și a preluat o echipa din Liga a IV-a, pe CAO Oradea, numai ca dupa 9 victorii și un egal din 10…