S-au intensificat controalele privind respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii coronavirusului Politistii si jandarmii au intensificat controalele privind respectarea masurilor de prevenire a raspandirii coronavirusului. Se urmareste in principal informarea cetatenilor si a operatorilor economici cu privire la reglementarile in vigoare, dar sunt aplicate si numeroase sanctiuni – peste 25.500 in ultima saptamana, cele mai multe pentru nepurtarea mastii de protectie si incalcarea... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

