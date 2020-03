S-au golit rafturile cu alimente neperisabile, dar vanzarile la produse proaspete se prabusesc: Vor fi falimente!

Criza coronavirusului si teama ca se poate extinde in perioada urmatoare i-a facut pe multi romani sa ia cu asalt magazinele pentru a-si face provizii de alimente.



Au fost golite rafturile cu produse cu termen mare de valabilitate, cum ar fi faina, malai, ulei, zahar, conserve.



In schimb, pentru ca multi aleg sa nu mai mearga in aceasta perioada in magazine, vanzarile la produsele proaspete, cu termen de valabilitate foarte scurt, sunt in scadere.



Sorin Minea, presedintele Federatiei Patronale din Industria Alimentara Romalimenta, atrage atentia ca exista riscul ca…