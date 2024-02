Companiile din industria otelului și aluminiului, care trec prin momente deosebit de grele din cauza problemelor de ordin financiar, ar putea sa fie salvate cu ajutorul fondurilor europene, susține europarlamentarul PSD Dan Nica. Dan Nica a anuntat, miercuri, ca are „vesti extraordinare pentru Galati si pentru Romania”. Europarlamentarul spune ca in urma unei interventii pe care a avut-o in Parlamentul European, a obținut o finantare din bani europeni de pana la 20% din Fondul European de Dezvoltare Regionala pentru industria otelului. In același timp, Nica vorbește și de alte doua programe, care…