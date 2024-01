S-au gandit la securitate… prea tarziu! Recent, in peisajul politic romanesc, s-a iscat o dezbatere cu privire la interzicerea candidaturii foștilor membri ai Securitații la funcții publice. Propunerea legislativa, inițiata de deputatul PNL Florin Roman, aduce in prim-plan o chestiune de o importanța cruciala pentru democrație și pentru o societate care iși dorește sa se elibereze de umbrele trecutului comunist. Cu toate acestea, e greu sa nu observam ca acest demers vine extrem de tarziu. Dupa decenii in care fosta Securitate a exercitat o influența substanțiala asupra vieții publice și private in Romania, abia acum apar inițiative… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O propunere legislativa privind interzicerea accesului la demnitati si functii publice pentru persoanele care au facut parte din structurile de putere ale regimului comunist se afla in dezbatere publica, la Camera Deputatilor, Senatul fiind forul decizional.Propunerea legislativa pentru modificarea…

- In a 2-a jumatate a anilor '80, problema asigurarii alimentelor de baza pentru populație, in marile orașe, devenise atat de grava, incat Securitatea pierdea mai mult timp cu raportarile privind stadiul stocurilor decat cu alte activitați mai aproape de specificul serviciului. Interesul nu era generat…

- Inceputul vacanței de iarna a facut sa-mi pice in mana cartea ”Cultura și elitele romane sub comunism, din perspectiva Securitații (1964-1989)”, semnata de Vasile Malureanu. Fost ofițer de Securitate al Direcției I-Arta/Cultura, pastrat in structurile informative ale SRI, ulterior anului 1989, acesta…

- Salariul minim ar putea crește incepand cu 1 iulie 2024: Propunerea, in dezbatere publica Salariul minim ar putea crește incepand cu 1 iulie 2024: Propunerea, in dezbatere publica Ministerul Muncii a propus o majorare a salariului minim in Romania la 3.700 de lei, incepand cu 1 iulie 2024. Propunerea…

- Cazul fostului președinte Basescu, dovedit ca fost colaborator al Securitații, ar trebui sa devina jurisprudența obligatorie, cu atat mai mult ca privește prima persoana din stat. Retragerea tuturor avantajelor care includ bani publici in recompensarea unor calitați publice sau private ar trebui sa…

- Un grup de 12 cetateni romani si membri de familie evacuati din Fasia Gaza a ajuns in Romania, vineri, la bordul unei curse operate de catre Compania Nationala TAROM, transmite Ministerul Afacerilor Externe.

- ANUNT Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud cu sediul in municipiul Bistrita, Piata Petru Rares nr.1, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcțiilor publice de execuție vacante, cu durata normala a timpului de munca de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana de: Consilier, clasa…

- HISTORY Channel anunța lansarea documentarului „Enigmele Romaniei”, format din șase episoade, in care renumitul actor Marcel Iureș va cerceta o serie de enigme fara raspuns, care se axeaza pe istorie, geologie, castele, crime, lumini cerești, tulburari mentale și ritualuri religioase ascunse. Serialul…